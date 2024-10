Deja Coque Muñiz vicios tras hospitalización

Monterrey, NL.- Hace un año ni siquiera habría sido una opción, pero después de ser hospitalizado por un cuadro de bronconeumonía, Jorge "Coque" Muñiz dejó el alcohol, el cigarro, los refrescos, los dulces y se puso a dieta.

Con nueve kilos menos, Coque presentará su concierto "Íntimo" hoy en el auditorio Río 70, donde tendrá como invitado a su hijo Axel Muñiz. A finales de junio, el cantante, de 64 años, sufrió un gran susto porque su oxigenación bajó a menos del 60 por ciento, además de sentir debilidad.

"Estuve muy mal, me habían cancelado un show en Playa del Carmen porque hubo un ciclón, y dije: ´Voy a disfrutar una semana´; mi esposa estaba fuera de la ciudad, dije, ´a consentirme´. Fui al súper y empecé a sentir que no respiraba bien, me dolía mucho la cabeza y me sentía muy fatigado", recordó el cantante.

"Me tomé la presión y la traía como coche de carretera. Cuando me checan la oxigenación, estaba a cincuenta y tantos. Me dijo el doctor: ´Vete de volada al hospital´. Los primeros siete días estuve en terapia intermedia. Sí me asusté".

La solución a sus males, le recomendó el médico, era bajar de peso y cambiar sus hábitos de vida.