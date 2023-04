Zendaya sorprende en Coachella y encanta con temas de "Euphoria"

CIUDAD DE MÉXICO

Desde temprana edad, Zendaya Maree Stoermer Coleman comenzó su trayectoria artística de la mano de Disney. La famosa mostró sus dotes de canto y baile en series como "Shake it Up" junto a su compañera Bella Thorne.

Poco a poco se abrió paso en producciones cinematográficas y en 2021 estelarizó "Spiderman: Sin Camino a Casa", junto a su actual pareja Tom Holland. Aunque más atrás, en 2019, apareció en la serie de HBO Max "Euphoria", donde interpretó a Rue.

Zendaya se unió a Coachella el pasado 22 de abril. La originaria de California, Estados Unidos, cantó "All For Us" junto a Labrinth y enloqueció al multitudinario público que presenció el show.

La pista forma parte de la banda sonora de "Euphoria" y fue nominada a un premio Emmy. Aunque no fue todo el repertorio, debido a que también interpretó "I'm Tired".

La participación de Zendaya en Coachella fue inesperada, ya que no se tenía contemplada su aparición arriba del escenario. Sin embargo, quien se llevó mayor parte de la sorpresa fue la propia actriz.

Al finalizar el festival, la cantante de 26 años envió un mensaje a sus seguidores por medio de su cuenta de Twitter. Y con ello manifestó que fue una experiencia única que nunca había vivido:

"¿Oyeron esa multitud? Sabían que una madre subió al escenario oh Zendaya, siempre serás famosa", relató a sus seguidores con el humor que la caracteriza.

Horas después, publicó una historia en Instagram, en la que agradeció a Labrinth por haberla invitado. Asimismo, añadió que estaba agradecida con sus fans por el apoyo.