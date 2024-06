Coldplay anuncia nuevo álbum

Ciudad de México

Coldplay anunció el lanzamiento de su nuevo álbum Moon Music, el cual estará disponible a partir del próximo 4 de octubre.

La banda británica realizó el anuncio en su cuenta de Instagram, donde Chris Martin presumió a sus seguidores, que en esta ocasión aportarán por llevar a los estantes discos fabricados con botellas de plástico, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad.

El primer sencillo de Moon Music será el tema "feelslikeimfallinginlove", el cual fue presentado en vivo durante uno de sus conciertos en Budapest este fin de semana. La canción será lanzada en las plataformas digitales el viernes 21 de junio.

Coldplay presentó el álbum ecológico LP EcoRecord rPET de 140 g., compuesto por nueve botellas de PET recicladas, esta iniciativa colocará a Moon Music como el primer álbum materializado con plástico

recuperado.

Moon Music, producido por Max Martin, llegará como una continuación del álbum Music Of The Spheres, cuyo sencillo "My Universe" alcanzó el primer lugar de la lista Billboard Hot 100.