Cher gana demanda y recupera regalías

Ciudad de México.- La cantante Cher ganó una demanda por la que se le restituyen regalías por los temas que lanzó junto a Sonny Bono, de acuerdo con NME.

La disputa comenzó cuando Mary Oliver, viuda de Bono, pidiera en 2016 que pararan los pagos a Cher debido al derecho de terminación de la ley de derechos de autor, una disposición federal que permite a los compositores y a sus herederos recuperar el control de sus derechos de propiedad intelectual décadas después de que los regalaron.

Bono, como parte de su acuerdo de divorcio en 1978 con la cantante de "Believe", concedió una parte permanente del 50 por ciento de todos los ingresos por publicaciones de las canciones que Sonny y Cher grabaron durante el tiempo que estuvieron casados.

La intérprete del pop demandó a Oliver y ganó la restitución de sus derechos, según el fallo emitido el miércoles.

En una decisión emitida ayer (29 de mayo), el juez John A. Kronstadt se puso del lado del cantante de ´If I Can Turn Back Time´ y dictaminó que los derechos de rescisión no prevalecen sobre el acuerdo del dúo de 1978 y que Oliver debe continuar pagándole a la superestrella su parte en virtud del acuerdo de divorcio de la pareja que data de décadas, de acuerdo con NME.

Se calcula que a Cher se le adeudan alrededor de 400 mil dólares (unos 6.8 millones de pesos) en regalías desde que se le suspendieron los pagos.

El dúo logró éxitos como "Baby Don´t Go", "The Beat Goes On" y "I Got You Babe".