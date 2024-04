Documental de Céline Dion: Una historia de resiliencia

I Am: Céline Dion, el documental de la cantante oficialmente ya tiene fecha de estreno, su lanzamiento será el 25 de junio de este, por la plataforma Prime Video; además compartió el primer vistazo de su proyecto en su cuenta de Instagram.

"¡Prepárate! @amazonmgmstudios anuncia la fecha de lanzamiento tan esperado documental I Am: Céline Dion", escribió Dion al pie de la foto donde se muestra con el puño alzado.

Dicho documental hablará sobre su carrera musical y su lucha contra el Síndrome de la Persona Rígida, un trastorno neurológico autoinmune que le fue detectado en diciembre de 2022, y por el cual se vio obligada a cancelar su Courage World Tour.

"Dirigida por la nominada al premio de la Academia Irene Taylor, I Am: Céline Dion ofrece una mirada cruda y honesta detrás de la lucha de la icónica súperestrella contra una enfermedad que altera su vida. Este documental inspirador, que sirve como una carta de amor a sus fans, destaca la música que ha guiado su vida y al mismo tiempo muestra la resiliencia del espíritu humano", finaliza el post.

La intérprete de "My Heart Will Go On" anunció su proyecto en enero y fue filmado durante 12 meses.

"(Los) últimos años han sido un gran desafío para mí, el viaje desde descubrir mi condición hasta aprender a vivir con ella y manejarla, pero no dejar que me defina", mencionó en un comunicado en ese momento.

Su hermana, Claudette Dion, dijo que la canadiense, de 56 años, había "perdido el control de sus músculos".

Desde que se dio a conocer su diagnóstico, Dion ha hecho algunas apariciones públicas, como un partido de hockey en Las Vegas y en la ceremonia de los premios Grammy, que se llevaron a cabo en febrero de este año.

"Aquellos que han tenido la suerte de estar aquí en los premios Grammy nunca deben dar por sentado el tremendo amor y alegría que la música trae a nuestras vidas y a las personas de todo el mundo", dijo en la gala.

Céline fue la encargada, en esa misma noche, de entregarle el Grammy a Álbum del Año a Taylor Swift por su disco Midnights.