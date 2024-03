Carlos Rivera la rompe en el Auditorio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- Un festejo en grande fue el que Carlos Rivera organizó en el Auditorio Nacional la noche de este jueves, donde no sólo festejó su concierto 18 en ese escenario, sino también sus 20 años de carrera y sus 38 años de vida.

El viaje comenzó cuando "el capitán" Carlos Rivera apareció en el escenario y con un "¡buenas noches Auditorio!" dio la bienvenida a "sus pasajeros", quienes de inmediato lo ovacionaron y cantaron con él "Un viaje a todas partes", canción que le da nombre también al tour que lo trajo de vuelta al llamado "coloso de Reforma".

"Qué emoción más grande estar aquí, otra vez en este escenario, en este lugar lleno de ´riveristas´. Hoy celebramos muchas cosas, mi concierto 18 en este recinto y hoy hace 20 años hice mi aparición en La Academia y sabía que al entrar ahí mi vida iba a cambiar, así que empiece la fiesta y ¡qué viva México!"

Y como él lo señaló, esta reunión comenzó con temas de desamor, como "100 años", "Todavía no te olvido", "Ya no vives en mí", y por supuesto "Recuérdame", con la cual honró a la gente que ya no está, incluidos su papá, José Gonzalo Gilberto Rivera Martínez" y su abuelita.

"Quiero un hijo tuyo", le gritaron desde las butacas y él sonriendo replicó: "Me salen bonitos". Después retomó la seriedad porque lo que venía era especial para él.

"Esta va para todas las abuelas y todas las mujeres que están allá arriba", expresó mientras señalaba al cielo y las notas de "La Luna del cielo" se dejaron escuchar.

Antes de cantar "Sería más fácil", explicó que escribió esta canción pensando en un rompimiento sentimental, pero cuando la interpretó por primera vez después de la muerte de su padre, comprendió que la vida también puede romper el corazón de alguien.

Después de este momento tan emotivo, Carlos dio paso a un espacio más alegre al cantarle a la ciudad que considera su segunda casa, Madrid, con el tema "Alguien me espera en Madrid" y "Deja amarte".

Un viaje al pasado, justo a sus inicios cuando tuvo que dejar Huamantla para seguir sus sueños, su entrada al reality y su posterior triunfo el 4 de julio de 2004, fue lo que rememoró por medio de las canciones "Si te vas", "Siempre estaré aquí", "Para ti" y finalmente "Sincerándome".

"Sólo tú" y "Fascinación" fueron las canciones con las que cerró el concierto, pero el público prendió las luces de sus celulares para pedir una más y Carlos los complació con "Me muero".

"La canción que sigue se ha convertido en el himno del amor más grande que uno puede tener en la vida, y este es mi primer Auditorio siendo papá", dijo Rivera mientras en las pantallas del recinto aparecía la imagen de su esposa Cynthia Rodríguez, y explicó que su hijo León estaba en el camerino y esperaba que lo escuchara cantar "Te esperaba".

Pero las sorpresas llegaron para este cantautor, ya que su disquera Sony Music le entregó varios reconocimientos, entre ellos cuádruple platino más oro por el álbum Guerra, y doble diamante por el sencillo "Que lo nuestro se quede nuestro".

Emocionado, Carlos Rivera agradeció estos premios e hizo un anuncio importante, el 4 de julio celebrará estos 20 años de carrera con un concierto especial en la Arena Ciudad de México.

Después de escuchar cómo 10 mil voces le cantaban "Las Mañanitas", porque estaba a menos de 30 minutos de la media noche, que marcaba el inicio de su cumpleaños 38, Carlos prometió que cantaría hasta que ese momento llegara.

"Un velero llamado libertad", "Calumnia", "¿Cómo pagarte?" y "Te soñé" fueron los temas que cerraron por todo lo alto esta celebración, que continuará el 15 y 16 de marzo, cuando llegue a su Auditorio Nacional número 20.