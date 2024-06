Beret vuelve a cantarle al amor

“No me digas que me amas si después no estás conmigo”, contaba el artista en sus redes. Y de eso trata su nuevo tema.

Cupido habla de una relación que viene y va, que promete quererte pero después no lo demuestra. Una historia que relata en frases como “No me digas que me amas si después no estás conmigo” o “Quisiera sacarte de mi mente porque no hay espacio para mi, lo tuyo es cuestión de vida o verte y prefiero vivir sin ti”. El cantante ha contado todo lo que significa esta canción en diferentes publicaciones por redes sociales.

Aunque más allá de lo que cuenta, Beret promete con este tema ofrecernos una opción a la canción del verano, de esas que puedes bailar en discotecas o cantar en el chiringuito de la playa. “¿Será el hit del verano?”, preguntaba a sus seguidores, que se han mostrado encantados con el tema y no dudan que sonará durante los próximos meses en su playlist: “Seguro que sí o “Por favooor ya la quiero.... Con última granada ya tienes mi vida dedicada a escucharte de por vida... Gracias beret” o “Lo mejor es tu efusividad Me encanta ¡Y por supuesto!”, han sido los comentarios más destacados y que más han demostrado que los fans de Beret son cien por cien leales.