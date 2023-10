Taylor Swift estrena álbum "1989 Taylor's Version"

CIUDAD DE MÉXICO

Así como las "swifties" crearon los friendship bracelets, con este estreno llega la tendencia para obtener un propio póster alusivo a la nueva versión del álbum. Y hacerlo es sumamente sencillo.

Como parte de las campañas publicitarias, el equipo de Taylor Swift habilitó una herramienta online para que las y los fans puedan crear un póster personalizado con la carátula del material discográfico.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a la página presave.umusic.com/1989taylorsversion

Elegir la opción para guardar el álbum "1989" en su nueva edición, ya sea en Apple Music, Spotify, reservar o comprar

Pulsar el botón "Create a Taylor Swift 1989 (your verison) cover"

Al aceptar los términos y condiciones, se debe ingresar nombre y subir una foto o selfie

Finalmente será necesario dar clic en el botón "Submit" o "Finalizar" para crear el póster

La plataforma permite guardar el póster de Taylor Swift "1989" en el formato de imagen y compartirlo en distintas redes sociales.

Los discos "Taylor's Versión" son aquellos regrabados por la cantante, por lo que se lanzan como versiones nuevas. En el caso de "1989" fue el quinto álbum de estudio de Swift y llegó al mercado en 2014.

Algunos de los temas del EP son "Blank Space", "Out of the Woods", "Shake It Off", "I Wish You Would", "Style", "Welcome to New York", "I Know Places", entre otros. Sin embargo, lo que distingue los relanzamientos de la artista es que incluyen canciones nuevas.