'Quizá haga una consulta ciudadana', menciona Samuel

Ciudad de México

"A mí me falta consultarle a Nuevo León qué opina, me falta hablar con mi familia a ver qué opina, falta ver mis temas álgidos a ver si puedo cerrarlos al cien, al pie de la letra", expuso en una breve atención a periodistas.

"Y lueeego, a partir de ahí, empieza una precampaña, interna, de los partidos, del 20 de noviembre al 18 de febrero".

Samuel García evitó responder directamente si hará efectiva la licencia que ya le aprobó el Congreso, como solicitó el lunes con carácter de urgente, aunque nombrando como Gobernador interino a partir del 2 de diciembre al, hasta ayer, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Salinas, y no al Secretario General de Gobierno, Javier Navarro.

Alegó que primero quiere hacer la presentación pública de su Segundo Informe, que envió el 16 de octubre al Congreso, y luego, quizás, haga una consulta.

"Tengo mi Informe el sábado y estoy ahorita metido en eso", dijo el Mandatario.





"El lunes, con mayor reflexión: quizá una consulta, quizá pregunte, quizá ahora sí exponga motivos, y entonces sí, que Nuevo León me haga una crítica. Hoy aquí estoy, y no me pienso ir", añadió, sin permitir más preguntas.