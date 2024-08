Aerosmith dicen adiós

Una de las bandas más emblemáticas en la historia del rock mundial, Aerosmith, dice adiós. Luego de más de medio siglo de sexo, drogas y éxitos al pormayor, el quinteto de Boston se despide.

La dura decisión de decir "adiós" se debe a la mala salud vocal de su cantante, Steven Tyler, quien a pesar de hacer intensos esfuerzos por rehabilitarse, no consiguió una recuperación completa de su voz, afectada por una lesión en la laringe.

AGRADECIDOS

"Tomamos la difícil decisión, como banda de hermanos, de retirarnos de las giras", escribió hace unos días Aerosmith en sus redes, como un mensaje de despedida y agradecimiento a sus millones de seguidores.

"Era 1970 cuando una chispa de inspiración se convirtió en Aerosmith. Gracias a ustedes esa chispa dio paso a una llama que está viva desde hace más de cinco décadas. Algunos están con nosotros desde el principio, pero todos ustedes son la razón por la que hicimos historia en el rock and roll.

Es el mayor honor de nuestras vidas que nuestra música fuera parte de las suyas", dice el comunicado de la legendaria banda de Boston, que vendió más de 150 millones de álbumes.

NO RECUPERA SU VOZ

El mensaje lleno de inevitable nostalgia continuó: "Queremos volarles la cabeza cuando tocamos en vivo. Pero como ustedes saben, la voz de Steven es un instrumento sin igual.

"Él estuvo durante meses trabajando incansablemente en recuperar su voz tal cual era antes del daño que sufrió. Lo hemos visto luchar aun cuando tiene al mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente, está claro que una recuperación total de sus cuerdas vocales no es posible", detalla el comunicado que confirma la cancelación del resto del "Peace Out: The Farewell Tour", la gira de despedida que incluía 40 conciertos.

ALINEACIÓN

Con Steven Tyler (voz), Joe Perry (guitarra), Tom Hamilton (bajo), Joey Kramer (batería) y Brad Whitford (guitarra), la banda de "los chicos malos de Boston" se formó en 1970, y a lo largo de la década de los 80 y 90 se volcó a un sonido más cercano al hard rock y al pop rock, con álbumes como "Pump" (1989), "Get a Grip" (1993) y "Nine Lives" (1997).

A lo largo de su carrera acumuló discos de oro y platino, obtuvo 21 entradas al Top 40 del Billboard Hot 100, alcanzó nueve números 1 en el Mainstream Rock Tracks, ganó cuatro premios Grammy, diez MTV Video Music Awards y fue incorporada al Salón de la Fama del Rock. En noviembre de 1991 aparecieron en el episodio de Los Simpsons, "Flaming Moe´s".

SUS EXCESOS

Conocida por sus excesos y afición por las drogas, en enero de 1973 lanzaron Aerosmith, su álbum debut. Vendrían 14 discos más con hits como "Train Kept A-Rollin", "Cryin", "Crazy" y "Amazing", que jamás apagaron esa llama de la que hablaba el grupo.

Luego del alto que provocó la pandemia, en mayo de 2023 Aerosmith anunciaba su despedida de los escenarios con la gira "Peace Out: The Farewell Tour", pero los problemas serios de laringe de Tyler adelantaron su retiro de las presentaciones en vivo.

"Estamos agradecidos, más allá de las palabras, con todos los que salieron a la ruta con nosotros por una última vez", se despidieron.