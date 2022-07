Prevé regresar a Las Vegas

Según Daily Mail, la cantante de "Rolling in the Deep" pronto anunciará las fechas definitivas para su show Weekends with Adele, que se encontraba suspendido de manera indefinida desde enero.

La serie de conciertos, que promueve su más reciente álbum 30, originalmente estaba prevista para iniciar el 21 de enero y terminar el 16 de abril, con presentaciones los viernes y sábados.

Sin embargo, unas horas antes de la primera función, la intérprete de "Easy on Me" anunció que todos los conciertos en el teatro Colosseum del Caesars Palace serían pospuestos.

INSATISFECHA

Aunque la británica atribuyó las cancelaciones a la pandemia de Covid-19 y a retrasos en la producción, medios como TMZ afirmaron que la verdadera razón fue que ella se encontraba insatisfecha con el show.

Ahora, de acuerdo con Daily Mail, la expectativa es que las nuevas presentaciones comiencen en diciembre. La británica también estaría planeando un documental sobre su disco y su espectáculo.

CAMBIA SEDE

Como lo anunció TMZ en meses anteriores, el show podría no llevarse a cabo en Colosseum, sino en el Zappos Theatre del Planet Hollywood Resort & Casino. Este sitio, también propiedad de la compañía Caesars Entertainment, tiene capacidad para unas 7 mil personas, aproximadamente 2 mil más que el recinto original

Aunque Adele no realizó una gira mundial para promover su nuevo disco, sí ofreció dos presentaciones especiales a inicios de este mes en el Hyde Park de Londres, en las que cantó temas nuevos como "I Drink Wine", "Oh My God" y "Love Is a Game".