No le impresiona la fama

"El plan original era no darle temas a nadie, pero, la verdad, no puedes negarte a colegas como Pepe Aguilar, que creció conmigo, o Alejandro Fernández, Emmanuel, Lupita D´Alessio, Pandora, Yuri... Estoy muy agradecido con esta gente, pero no soy autor-sastre", compartió.

NADIE ME ELIGE, YO ELIJO

"No me dicen nada las etiquetas de quién es más grande que el otro. Está la anécdota de Pepe Aguilar: antes no figurábamos a gran escala y juntos hicimos una escuela de música regional. El camino ha sido difícil, pero estoy con quien quiero estar. Nadie me elige; yo elijo con quién grabar".

Con una carrera activa desde los años 80, Fato cree haber demostrado que le resultó más provechoso no ser un músico de moda, sino de aquellos que crean canciones románticas que dignifican a la mujer.

"El futuro de la música está en el pasado. La juventud tiene que preocuparse por dignificar el amor y lo más sagrado, la mujer. Pueden ser autores mediáticos o de los que duran para siempre; el camino es distinto", consideró.

LO RECHAZA LUISMI

Hace meses se difundió que Luis Miguel rechazó una composición de Fato, pero éste lo admira y cree que debería buscar canciones mexicanas, de miembros activos de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

"Admiro mucho a ese hombre. Lo conoce el mundo, es de los más grandes exponentes de la música mexicana, lo único que le quiero decir es que voltee a la SACM: hay talentos maravillosos que pueden aportar a su carrera, ya gigantesca. Aquí está su humilde amigo Fato".

RECONOCIDO

Como reconocimiento a su trayectoria, Fato recibió un doctorado honoris causa en la SACM, otorgado por la All Nations Kerygma University. El premio lo dedicó a todos sus colegas compositores y, principalmente, a Armando Manzanero.

"Es un hombre al que amo mucho. Con todos (los compositores) tengo una hermandad, todos somos hermanos, pero nuestro amado infinito Armando Manzanero siempre fue muy amoroso. La muerte no existe: trascendemos", dijo.