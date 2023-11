Tras polémica, Yahritza revela que acude a terapia

CIUDAD DE MÉXICO.- Las polémicas declaraciones del grupo de música regional mexicana Yahritza y su Esencia sobre México, hechas en enero pasado, continúan dejando secuelas. Aunque aparentemente han perdido relevancia en la opinión pública, el impacto persistiría afectando la salud de uno de sus integrantes.

Yahritza, Jairo y Armando Martínez, quienes son originarios de Estados Unidos, generaron controversia al expresar, durante una entrevista realizada hace casi un año en México, pero que se volvió viral el pasado agosto, su preferencia por la gastronomía mexicana tal como se prepara en Washington, el lugar donde nacieron.

Opiniones como "No me gusta mucho la comida aquí", "la soda aquí sabe diferente" o "no me gusta que se escuchan los carros y las sirenas" fueron interpretadas por el público mexicano como ofensivas, desencadenando una avalancha de críticas en su contra.

El escándalo, que en un principio se enfocó en la comparación que los músicos realizaron entre México y Estados Unidos, tomó un nuevo giro cuando los internautas descubrieron otros clips donde Yahritza, la líder del grupo, parecía menospreciar el idioma español. Este hallazgo reavivó la furia de los internautas, resultando en una importante pérdida de seguidores en sus redes sociales y una disminución de su popularidad que habían alcanzado con su éxito "Frágil".

Tras la experiencia, ahora la cantante compartió que está recibiendo apoyo.

De manera discreta, a través de su perfil de Instagram, Yahritza describió que estaba inmersa en un proceso terapéutico. El post iba acompañado de emoticones que sugerían su agotamiento por la situación.

"Hoy fui a terapia... muchas gracias por la invitación compita @ivancornejoo", se lee.

La joven de 16 años añadió un corazón y un curita al post, indicando que primero asistió a una sesión psicológica y luego disfrutó del concierto de Iván Cornejo, compartiendo fotografías de su experiencia en el espectáculo.

La cantante no proporcionó más información al respecto, pero su publicación recibió elogios y felicitaciones de cumpleaños. Si bien algunos internautas le recordaron la controversia, no se observaron comentarios específicos sobre la vulnerabilidad expresada por la artista.