Habla de los ´lujitos´ de su esposo

Además, detalló que Collado tiene algunos beneficios que en teoría no se podrían tener en una prisión, como el uso de televisión y otros "lujitos".

"Tres años ya de una tristeza, un suplicio muy grande. No lloré, lloré poco, porque soy yo la que tiene que llegar con mi esposo a decirle ´vamos para arriba, ¿qué hay hoy?, vamos a prender la tele´, porque le dejan tener una tele pequeñita ahí, ´vamos a ver una película, una serie o algo, mira qué rico te traje de comer, te hicimos esto en casa, te mandaron este libro´", comentó la actriz a Juan Soler, en "Sale el sol".

"Me siento profundamente orgullosa de él (Juan Collado), porque podría pelear de muchas formas y lo hace por el lado legal, adecuado, y otras personas quizás lo podrían hacer de otro modo".

Además, la actriz comentó que ha rechazado hasta 12 proyectos de televisión.

"Me ofrecieron la telenovela que fue ´Cuna de lobos´, ¿te acuerdas?, pero a lo largo de tres años si te digo 12 proyectos así, han sido pocos, les he dicho que ahorita no, porque estoy cuidando a Juan. Yo lo que quisiera es hacer algo corto, como una serie", concluyó.