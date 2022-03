Ya perdió la fe en las bioseries

“Yo de ese tipo de series ya no creo mucho porque yo platiqué las cosas como habían sido y luego ellos (la televisora que hizo su serie) lo juntaron todo y luego yo ya no sabía cuál novio era cual o qué onda. Juntaron a todos, yo creo que para que no los demandaran”, detalló Guzmán.

Pese a ello la cantante dijo que sí le hubiera gustado ver su vida tal y como ella la relató y no como la plasmaron en la transmisión que hizo Imagen Televisión.

“Luego de que hicieron esas cosas, si me quedé con las ganas de que dijeran lo que yo les había contado realmente de mi vida. A veces exageraban cosas, pero se escudan en que es ficción, se cubren. Pero también entiendo que la series son series”, dijo.

Yo de ese tipo de series ya no creo mucho porque yo platiqué las cosas como habían sido y luego ellos (la televisora que hizo su serie) lo juntaron todo y luego yo ya no sabía cuál novio era cual o qué onda. Juntaron a todos, yo creo que para que no los demandaran”. Alejandra Guzmán, actriz y cantante

LA GUZMÁN REGRESA A LOS ESCENARIOS

Alejandra está promocionando el show que ofrecerá en la Arena Ciudad de México el próximo 30 de julio, un espectáculo que marcará su regreso a los escenarios mexicanos después de dos años de pandemia.

Para la Reina del Rock este año ha estado trabajando todo el tiempo ya que a la par tiene la gira por Estados Unidos con Paulina Rubio la cual denominaron “Perrisimas”; confiesa que hasta ahora la convivencia con la Pau ha sido agradable.

“Hay muchas cosas que siempre nos pasan en la vida (a Paulina y ella), fuimos vecinas, tuvimos un novio en común, hay mucha tela de donde cortar. Todo ha fluido, en el escenario no me importa más que la música, el ser tú, eso es lo que la gente conoce de mí. No me molesta tanto lo que la gente dice o piensa. Sólo una vez nos fuimos a echar un café y uno está abierto porque la vida me ha enseñado a ser amable y ser paciente y tomar lo que quiero de quien viene. De mí han dicho mucho y seguirán diciendo, mientras yo sepa a dónde voy y dónde quiero llegar, todo está bien”, comentó en conferencia de prensa.

INCITAN A ERIK RUBÍN

Guzmán adelantó que ya incitaron a Erik Rubín para que se suba con ellas a los escenarios. Ambas cantante tuvieron una relación sentimental con el exTimbiriche: “Sí le dije que estuviera con nosotras. Yo sí lo invito pero no sé si su mujer lo deje. Quiero mucho a Andrea y a Erik”.

A quien también Alejandra afirma querer y que incluso es a quien más ama de su familia es a su hermano Luis Enrique, con quien se dijo hace unas semanas estaba distanciada, situación que negó, pues dice, pese a que tiene más hermanos, él es a quien ella está más unida.

“A veces dicen mucho pero yo a mi hermano Lis Enrique lo amo, con él crecí y a mi hermana Sylvia pues casi nunca la vi, soy más apegada a mi hermano y eso no ha cambiado y cuando todos nos vemos en navidad, pues platicamos, no es que quiera más a uno que otro, pero Luis Enrique es mi hermano de sangre de padre y hermano. Él ha estado conmigo seis meses en el hospital. Él es al que más amo de toda mi familia”, añadió.