Wendy Guevara se olvida de "Las Perdidas" tras ganar LCDFM

CIUDAD DE MÉXICO- Luego consagrarse ganadora de "La casa de los famosos", la influencer Wendy Guevara reveló lo que pasará con "Las Perdidas".

Durante una conferencia de prensa con el "team infierno", la triunfadora del reality señaló que no se olvida del video que la volvió viral; sin embargo, en nuevos proyectos será Wendy Guevara.

"Esta oportunidad que me dieron de 'La casa de los famosos' creo que es aparte, pero no olvidándome de dónde fue que me hice conocida, obviamente siempre voy a estar agradecida con este video y con la gente que nos hizo viral", expresó.

Aunado a ello, indicó que "el proyecto de 'Las Perdidas' no cabe aquí y no lo digo de manera fea, porque obviamente aquí está Wendy Guevara, no están 'Las Perdidas', no está mi comadre y yo".

En tanto, la influencer aclaró que seguirá trabajando con "Las Perdidas". "Yo seguiré trabajando con ellas y pues bueno, todo lo que pasó, así de repente, me cayó como una bomba de felicidad y no sé ahorita que es lo que me va a pasar".

La entrada de Wendy Guevara a la televisión podría empezar con el proyecto "La casa: El after", ya que Vix anunció que será la figura central en este nuevo episodio.

Así, Wendy asumirá el papel principal y se codeará con Ferka Quiroz, Nicola Porcella, Sergio Mayer y Poncho de Nigris. Pese a que los detalles han sido escasos hasta este momento, el anuncio recientemente difundido en la plataforma ha dejado entrever que esta será la última ocasión en la que estas celebridades se reúnan de esta manera.