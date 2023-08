Se nos va a exigir como campeón.- Gorriarán

MONTERREY, NL.-Tras la temprana eliminación en la Leagues Cup al caer ante Rayados en Octavos de Final, el mediocampista de Tigres, Fernando Gorriarán, reconoció que la exigencia ante la reanudación de la Liga MX será alta por ser el campeón.

A unos días de volver a jugar en el Torneo Apertura 2023, el uruguayo se mostró consciente de la expectativas que se tienen sobre el plantel.

"Se puede exigir por lo que demostramos en la Liguilla anterior, es normal, pero estamos bien mental y físicamente", comentó.

Gorriarán dijo que a partir del domingo, cuando enfrenten al Necaxa, espera mejorar lo hecho en el arranque del torneo en donde los Tigres sumaron 5 puntos en sus primeros tres partidos.

Cayeron bien las vacaciones

Si después de ser campeones del Clausura 2023 tuvieron pocos días de descanso, el receso de cinco días tras la eliminación en la Leagues Cup les vino bien, admitió Gorriarán.

"Fueron tres semanas muy intensas, no habíamos tenido un buen descanso ni pretemporada, fue todo seguido, (el descanso) lo necesitábamos mentalmente más que nada y ya puestos a lo que es el torneo", comentó.

En lo personal, Gorriarán comentó que se ha recuperado de las molestias que lo han aquejado recientemente.

"Me vengo sintiendo mejor, fue para mi un semestre complicado el anterior, en lo emocional y me terminó afectando un poco en lo deportivo, vengo de menos a más, me siento cómodo y estoy en un plantel lleno de estrellas", dijo.

"Me siento cómodo con cada uno, no pretendo venir a ser el mejor sino a aportar desde donde me toque para que el equipo sea vea mejor y podamos conseguir logros importantes, seguir conquistando cosas, a medida de que el equipo le vaya bien a mi también".