CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que a sus "hermanas", como suele llamar a Kimberly "La más preciosa" y Paola Suárez, no les fuera bien en el amor, Wendy Guevara teme ser la siguiente "Perdida" en sufrir violencia dentro de una relación amorosa.

En diciembre pasado, Kimberly Irene se casó con Óscar Burgos en un evento privado en su natal León, Guanajuato, donde vendió su boda como exclusiva a una revista. Sin embargo, un mes después, los "enamorados" tuvieron una pelea mientras la influencer transmitía en vivo.

La discusión habría ocurrido luego de que su pareja de "La Perdida" se presentó en la habitación donde se encontraba con una actitud "violenta", por lo que la creadora de contenido le pidió que se retirara del lugar.

Aunado a ello, este miércoles, Paolita Suárez como es conocida en las redes sociales fue hospitalizada de emergencia tras recibir una golpiza que presuntamente le propinó su novio José de Jesús "N", horas después de haberle pedido matrimonio.

Tras estos desagradables acontecimientos que han tenido que vivir sus amigas, la ganadora de "La Casa de los Famosos" expresó durante una transmisión en vivo que realizó de camino a su casa, luego de estar en el hospital donde se encuentra internada "La Patas", como también es conocida Paola Suárez, que teme ser la siguiente en sufrir violencia o un desamor, ya que dijo estar "salada en las relaciones."

"Cuando he visto problemas que pasan, ay, hermanas, se me van las ganas. Luego de por si yo estoy bien salada con los viejos. Siempre me tocan viejos bien mierda*", expresó.

También, agregó que le iba a decir a uno "Joel", uno de sus conocidos, que le hiciera una limpia ya que "la mala suerte las está persiguiendo".