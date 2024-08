Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, lista para enamorarse

A poco más años de la muerte de su esposo, Fernando del Solar, Ana Ferro se dice lista para reanudar su vida amorosa, pues considera que ya ha superado la etapa de duelo, además cree que es un paso que el conductor estaría feliz de saber que está decidida a dar.

En una entrevista con el programa "Venga la alegría", Ferro expresó que, a más de dos años de la partida del conductor, se siente lista para darse una nueva oportunidad en el amor, cuando este llame a su puerta.

"Mi corazón está sanando y sí, sí estoy abierta al amor".

Ferro destacó que volver a enamorarse es un derecho que tiene y que merece ejercer, pues antes era un tema en que le parecía inconcebible pensar, ya que decidió tomarse el tiempo que fuese necesario para vivir su proceso de duelo.

"Me lo merezco, porque sé que él hubiera querido eso para mí, ahora lo entiendo; al principio, cuando todo mundo me preguntaba ´¿estás abierta al amor?´, para mí era un enojo total, de verdad... sí me molestaba muchísimo, pero hoy en día ya lo tomo con esa sabiduría, con esa calma, entiendo porque mi corazón ha ido sanando", señaló.

Y aclaró que estar abierta a volverse a enamorar no significa que se olvidará del amor que compartió con del Solar durante los seis años de relación que sostuvieron.

"No es que lo olvides, porque nunca olvidas, pero sí te das la oportunidad y tengo todo el derecho de ser feliz y rehacer mi vida", destacó.

Prueba de que Ana aún tiene muy presente a Fernando es que confiesa que el conductor se ha hecho presente de formas extrasensoriales, luego de que sintiera su presencia una noche en su habitación.

"A las 3:30 de la mañana, se encendió la televisión y aparece en pantalla la frase ´Bienvenido, Fer, nuevamente´, no me acuerdo ni qué programa era, pero te prometo que me quedé fría, dije: ´-Ok, ¿estás aquí?, ¿qué pasa? a ver, dime´, pero a los cinco minutos me volví a quedar dormida y pude soñar con él", ahondó.