Va a apelar veredicto

Amber Heard no podrá pagarle a Johnny Depp los 10.35 millones de dólares por daños y perjuicios impuestos por el jurado tras dictaminar que la actriz sí difamó a ex marido, según informó su abogada.

Durante el programa TODAY, Elaine Bredehoft, abogada de Heard, fue cuestionada sobre el veredicto y sobre si Heard podría pagar dicha suma, a lo cual respondió: "Oh no, absolutamente no".

PAGO POR DAÑOS

En un inicio, los jurados otorgaron a la estrella de Piratas del Caribe 15 millones de dólares por daños y perjuicios; sin embargo, la juez redujo la cantidad a 10,35 millones de dólares para cumplir con los límites estatales sobre daños punitivos. Mientras que Depp tendrá que abonar a la histrionisa 2 millones de dólares por el mismo concepto.

Bredehoft añadió que la estrella de Aquaman tiene intención de apelar el veredicto.

"Ella tiene excelentes motivos para hacerlo", dijo la abogada.

LA "DEMONIZAN"

Asimismo, aseguró que el equipo legal de Depp trabajó para "demonizar" a Heard durante el juicio.

"Se permitieron varias cosas en este tribunal que no deberían haberse permitido, y eso hizo que el jurado se confundiera", sostuvo.

Bredehoft insistió en que el jurado del caso había sido influenciado por la opinión pública, incluso en las redes sociales, a pesar de las estrictas órdenes del juez de no leer nada sobre el caso fuera de la corte.

MAL PRESAGIO

Finalmente, la defensa de Heard expresó que el fallo es un mal presagio para el movimiento #MeToo y que desalentará a las mujeres a denunciar el acoso y el abuso sexual.

"Es un mensaje horrible. Es un retroceso importante, porque eso es exactamente lo que significa.

"A menos que saques tu teléfono y grabes a tu cónyuge o a tu pareja golpeándote, efectivamente no te creerán", declaró.