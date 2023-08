Tunden a Yuri por subir a Wendy Guevara al escenario

Este fin de semana Yuri se presentó en concierto, la cantante sorprendió a sus fanáticos subiendo a Wendy Guevara al escenario, motivo que desató las críticas en redes sociales, pues la jarocha se ha visto envuelta en más de una ocasión en polémicas por sus comentarios tachados de homofóbicos y transfóbicos.

Tras invitar a la "perdida" al escenario, la cantante veracruzana aseguró que dicha invitación no era para reivindicar nada, sino para expresar su admiración por la influencer.

"Aunque digan por ahí, porque yo sé que tú anunciaste que venías aquí, que ´ay, mira Yuri se quiere reivindicar con...´ No. No. A ver...", dijo Yuri

Yuri también aprovechó para felicitar a Wendy por su reciente triunfo en 'La Casa de los Famosos' y por ser una persona "carismática y autentica".

"Quiero que sepas algo, te quiero felicitar porque siempre fuiste auténtica, porque eres una mujer especial, porque yo sí te quiero mucho a ti", dijo Yuri.

Sin embargo, en redes las opiniones divididas no se hicieron esperar, pues así como muchos apoyaron el gesto de la cantante, muchos otros cibernautas y miembros de la comunidad LGBT+ recordaron algunos de sus comentarios y declaraciones calificadas como homofóbicas, por lo que acusaron a la jarocha de ser una "hipócrita" y solo buscar limpiar su imagen. Esto debido a que la ganadora de reality de Televisa, es una mujer transexual.

Algunos otros incluso acusaron que Televisa está utilizando a Wendy Guevara para limpiar la imagen de Yuri.

Critican a Wendy Guevara tras asistir a show de Yuri

No solamente le "llovió" a Yuri. pues las críticas también salpicaron a Wendy Guevara. Muchos de los fans defendieron su actitud de respeto, pero otros cuestionaron que la influencer haya ido al concierto sabiendo las declaraciones que ha hecho.

"Wendy se vendió", "Cómo se prestó Wendy después de que Yuri ha tratado a la comunidad", se leen algunos comentarios sobre el clip.

Entre otros comentarios afirman que este hecho es triste, pues Wendy se estaba prestando a "limpiar carreras de artistas transfóbicos".

Comunidad LGBT acusa a Yuri de "colgarse" con canción "Euforia"

La cantante mexicana Yuri ha estado envuelta en polémicas con la comunidad LGBT+ desde tiempo atrás, desde comentarios ofensivos para personas de la comunidad, así como múltiples ocasiones en que ha declarado su descontento por la idea de que las personas homosexuales adopten niños.

El año pasado Yuri lanzó un video titulado "Euforia", que a la fecha suma más de 281 mil vistas, sin embargo, los cometarios que se leen son en su mayoría negativos, pues llaman a Yuri "hipócrita" y "oportunista".

"Hasta donde llega la hipocresía de la gente. No Yuri, no somos banderitas de colores que te hacen quedar bien y lucir linda, somos gente real, que no olvida tus palabras", se lee en el tuit.

En su clip se ve a la interprete usar colores alusivos a la comunidad, lo que provocó el rechazó inmediato entre los miembros quienes consideraron que buscaba "colgarse del movimiento".

Algunos, incluso, la invitaron a disculparse públicamente por las declaraciones que ha hecho en el pasado:

"Rectificate #Yuri Si tan religiosa eres sabes que existen los valores, y si tienes dignidad pide una disculpa pública a toda la comunidad que dañaste".