Regreso triunfal

Hidalgo, Tx.

´´El Sol" brilló de nueva cuenta en el Valle de Texas, pues la noche del sábado ofreció uno de los conciertos más esperados del año, el cual fue abarrotado por sus miles de seguidores, que puntuales llegaron a Payne Arena de Hidalgo, Texas.

Luis Miguel apareció puntual en el escenario en punto de las 20:30 horas, ataviado con elegante traje y, aunque se ve rejuvenecido, luce bastante delgado, pero con gran energía en cada interpretación y la velada la inició con "Será que no me amas", "Amor, amor, amor", "Suave", "Culpable o no" y "Dormir contigo".

BIEN ACOMPAÑADO

Muy eufórico se mostró en el show.

Acompañado por 20 músicos en vivo, coros y hasta mariachi, "El Sol" deleitó por poco más de hora y media a sus fieles seguidores con una lluvia de éxitos, como"Te necesito", "Es por ti", "Hasta que me olvides" y "Dame".

El público eufórico aplaudía cada canción y las mujeres enloquecían en cada movimiento del cantante; además, Luismi disfrutó de tener un coro monumental en todo el show.

Luis Miguel hizo un recorrido por una carrera de éxitos inagotables y llegó el momento de los boleros: "No me platiques más", "Usted es la culpable", "La puerta", "La barca", "Inolvidable", "Por debajo de la mesa" y "No se tú", pero también hubo tangos.

Espectacular escenario para albergar a ´El Sol´.

Y consintió a su público dando la mano a las fans de la primera fila, para seguir con temas como "Como yo te amé", "Solamente una vez", "Somos novios", "Todo y nada", "Nosotros"; además, regaló rosas blancas a algunas afortunadas. Eso sí, se le vio tosiendo en repetidas ocasiones, lo que mermó en algunos temas su calidad vocal, pero el público todo le perdonó.

"El Sol" eligió muy bien su set list, pues hizo un repaso por casi toda su trayectoria musical y llegaron los "Duetos", apareció la imagen de Michael Jackson y su voz en el tema "Sonríe". Cantó en inglés "Come fly with me", con Frank Sinatra en la pantalla y continuó con "Un hombre busca una mujer", "Cuestión de piel", "Oro de ley", "Fría como el viento", "Tengo todo excepto a tí" y "Entrégate".

Y el momento bravío llegó cuando apareció el mariachi", con quienes interpretó "Si nos dejan", "La bikina" y "La media vuelta".

Las infaltables y que pusieron a todos de pie fueron "Quiero", "Qué nivel de mujer", "La incondicional", "Te propongo esta noche", "Ahora te puedes marchar", "La chica del bikini azul", "Isabel" y "Cuando calienta el sol".

Cuando parecía el final llegó "El Rey", melodía con la que concluyó más de hora y media de concierto, mostrando lo mejor de Luis Miguel.

LAS MÁS COREADAS

Será que no me amas

Suave

Culpable o no

Hasta que me olvides

Por debajo de la mesa

Un hombre busca a una mujer

Entrégate

Palabra de honor

La incondicional

Ahora te puedes marchar

La chica del bikini azul

Isabel

Cuando calienta el sol.