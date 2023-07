Amber Heard regresa a redes sociales tras juicio contra Johnny Depp

CIUDAD DE MÉXICO

Tras una prolongada ausencia de seis meses en las redes sociales, Amber hizo su esperado regreso e interactuó con sus seguidores luego de su viaje a Italia.

La protagonista de "Aquaman" se trasladó al país para participar en el estreno mundial de su más reciente película, "In the Fire", en el prestigioso Festival de Cine de Taormina, celebrado en la hermosa isla de Sicilia. Después de su participación en el evento, la famosa tomó la decisión de reactivar su cuenta de Instagram y compartió una imagen sonriente capturada durante el festival.

Este es su primer mensaje tras el desenlace legal del caso que involucra al actor de "Piratas del Caribe". Acompañando el posteo, expresó su emoción: "Gracias por una recepción tan increíblemente cálida".

Más tarde, compartió una imagen en la que se la ve rodeada de fanáticos en las calles de la zona, aparentemente, durante su llegada: "Gracias a todos mis fanáticos y seguidores. Estoy muy conmovida".

En una entrevista con el medio "Deadline", la famosa habló sobre su carrera, ya que después de perder el juicio recibió numerosas críticas. Reconoció que su nueva película representa un paso firme para retomar el control de su vida artística y es consciente de que necesita disciplina para seguir aprendiendo.

"Eso es algo importante que tuve que aprender, que no tengo el control de las historias que otras personas crean sobre mí. Eso es algo que probablemente apreciaré como una bendición más adelante", expresó.





Amber, quien ha estado actuando desde los 16 años, añadió que espera que las personas apoyen el proyecto y no la juzguen tan duramente, ya que solo es parte de él y no algo por lo que se le pueda demandar.

"Por más extraño que parezca decirlo, eso significa que tengo décadas en esta industria. No estoy diciendo que tengo una carrera cinematográfica increíble, pero lo que tengo es algo que he construido por mí misma, y me ha dado mucho para poder contribuir. Las probabilidades de lograr eso en esta industria son realmente improbables, pero de alguna manera, aquí estoy. Creo que me he ganado el respeto para tener algo propio", concluyó.

Al terminar su juicio con Depp, Heard se mantuvo ausente de la esfera pública y decidió emprender una nueva vida alejada de Hollywood y al otro lado del Atlántico. La actriz se instaló en España junto a su hija Oonagh; primero vivió en Mallorca y luego se trasladó a Madrid.

"Ella es bilingüe, habla español, así que está feliz allá, criando a su hija lejos de todo el ruido", aseguró un amigo de la estrella de 37 años en mayo. Antes de dar este paso, Heard vendió su casa de Yucca Valley, en California, en julio del año pasado por 1,1 millones de dólares, casi el doble de lo que pagó por ella.

La actriz se trasladó a Europa para disfrutar de la tranquilidad y de nuevas experiencias. Actualmente, reside en una lujosa propiedad y, según advirtió, planea quedarse de manera permanente.