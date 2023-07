Niega Fundidora "6 de Enero" pagar utilidades a obreros despedidos o renunciados

Rio Bravo, Tam.- Ex trabajadores de la Fundidora en ejido 6 de Enero, fustigan a los dirigentes sindicales de la CTM Sebastián Chávez, Moisés Aarón y Alberto Lara, quienes no defienden a los obreros despedidos hasta el año 2022, a quienes no les han pagado sus utilidades.

PLAZO

El plazo venció el pasado 30 de mayo, para que la empresa pagara esta prestación a trabajadores activos, despedidos o que renunciaron, pero que laboraron el año 2022, ya sea total o parcialmente.

María Teresa "N", esposa de uno de los afectados, dijo que estos líderes gremiales no abogan para que los ex- trabajadores de la siderúrgica les haga la entrega de sus utilidades que por ley les corresponden.

Por muchos años, los trabajadores de la fundidora siempre han exigido sus derechos que por ley les corresponden, entre ellos: prestaciones conforme a la ley, Seguro Social entre otra, debido a que el trabajo que realizan es de alto grado de peligro, pues se han suscitado fuertes accidentes y los afectados no han contado con el apoyo de los encargados de dicha industria.

Los ex trabajadores ante el nulo apoyo de los dirigentes, por su cuenta llegarán hasta las últimas consecuencias para que les hagan la entrega de sus utilidades que por derecho les corresponden.