Traerá su nuevo tour a México

Monterrey, N.L.

Septiembre suele ser de noches mexicanas, pero habrá tres especialmente inglesas, cuando la banda de indie rock londinense White Lies se presente con todos sus éxitos en el país.

Harry McVeigh, vocalista y guitarrista del grupo, se sorprendió al enterarse de que ese mes suele ser especial por la celebración de la Independencia de México, un país que les ha demostrado en varias visitas que los tienen entre sus favoritos. White Lies estará el 20 de septiembre en la Ciudad de México; el viernes 22 en Monterrey, en el Auditorio Pabellón M y el sábado 23 en Guadalajara.

"¡Sí! Nos tomaremos un mezcal", dice emocionado en entrevista desde su casa en Londres.

"Siempre ha sido grandioso para nosotros ir a México, tenemos mucha suerte de que nuestra música se escucha allá. Cuando empezábamos la banda, nunca imaginamos que iríamos a un lugar como México".

Harry y sus compañeros Charles Cave y Jack Lawrence-Brown, los tres de 35 años, traerán a su nuevo tour no solo los temas de su reciente disco As I Try Not To Fall Apart, también tocarán varios de los hits de su trayectoria, cuyo origen se remonta a 2007: "To Lose My Life", "Breakdown Days", "Is My Love Enough?" y "There Goes Our Love Again", entre otros.

Los ingleses esperan con entusiasmo su siguiente visita a México para cantar estos temas, sí, pero también para algo que les apasiona mucho del país.

El estilo musical de White Lies se ha comparado con el de otras bandas emblemáticas inglesas como U2, Echo & the Bunnymen y Joy Division, mientras que sus títulos y letras abren paso al enigma y a lo existencial.