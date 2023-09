¡Romanticismo total!

Hidalgo, Tx

El tradicional dueto de música romántica Sin Bandera, trajo el 23 de septiembre al escenario de Payne Arena de Hidalgo, Texas, su Frecuencia Tour con el que están recorriendo los Estados Unidos, como parte de su celebración por 20 años de trayectoria.

Leonel García y el argentino Noel Schajris forman este dueto, que inició a las 20:45 horas su espectáculo en donde hicieron vibrar los corazones de quienes abarrotaron el lugar para escuchar éxitos como "Mientes tan bien", "Tócame", "Dime que sí", "Amor real", "Nadie", "De Viaje", "Te vi Venir" y "Ahora sé", entre muchos más temas que fueron cantados al unísono por todos los asistentes, entre los que la mayoría eran parejas que disfrutaron sin duda esta velada romántica.

Noel Schajris fue el primero en dar la bienvenida y antes que todo agradeció estar de vuelta en los escenarios y compartir su música con todos los asistentes y prometiendo una noche llena de música y sorpresas que fueron poco a poco despejándose.

Frecuencia Tour marca el regreso de la agrupación a los escenarios en Estados Unidos y hasta ahora ha sido todo un éxito, ya que su música es atemporal y fue por más de dos horas que deleitaron a los presentes con grandes éxitos como "Suelta mi mano", "Pero No", "Te Esperaré", "Entra en mi vida", "Si Tú no Estás", "Esta no" y "Llegaste tú".

Pero el dueto no sólo hizo gala de sus baladas, ya que tras un momento de romanticismo invitaron a todos a ponerse de pie, para bailar "Te esperaré" y "Sirena", para que después volvieran los temas de amor con"Que Lloro", "Ves", "Kilómetros" y decidieron cerrar la velada con "Que me alcance la vida", tras 150 de música continúa en la que se cantó al amor y el desamor.

TIENEN HISTORIA

Este concierto, lleno de energía, emotividad, calidad musical y sentimientos con el estilo pop romántico que le caracteriza, es testimonio del poder duradero de la música romántica que ha hecho que Sin Bandera sea una de las agrupaciones más queridas y respetadas en Hispanoamérica.