Llega con ´Amor y Patria´

Alejandro Fernández está inmerso en su primera gira por Norteamérica tras el fallecimiento de su progenitor, se detuvo un tiempo pero ya está de regreso a los escenarios.

El tour, llamado Amor y Patria, tiene más de 21 fechas en las que visitará Los Ángeles, Houston, Chicago, Nueva York, Las Vegas, Edinburg, Texas y finalizará en Miami el 22 de octubre.

Para Alejandro Fernández el objetivo de esta gira es celebrar la música mexicana y su amor por México, y será el 1 de octubre que llegue al sur de Texas al Bert Ogden Arena de Edinburg, Texas, aún hay boletos disponibles para quienes quieran ser parte de esta gran fiesta mexicana.

La gira del Potrillo inicio 8 de septiembre en Sacramento, California en donde estuvo acompañado de su hijo Álex, como informó Live Nation, productora de la gira.

Este ícono de la música mexicana, este año publicó el sencillo "Inexperto en olvidarte", adelanto de lo que será su próximo álbum, y ahora ofrecerá en el tour una producción completamente nueva, en la cual celebrará el amor que Alejandro tiene por la música, su familia y su patria.

Según Live Nation, una porción de las ganancias del tour irán a parar a la fundación Friends of the National Museum of the American Latino, la cual está detrás de la creación del Museo Nacional del Latino Estadounidense en el National Mall de Washington, en la capital de EU.

¡NO TE LO PUEDES PERDER!

Y será el 1 de octubre que Alejandro Fernández, pise el escenario del Bert Ogden Arena en Edinburg, Texas con su gira ´Amor y Patria´, sin duda uno de los conciertos más esperados del año, aún hay boletos disponibles.

EN TEXAS

29 de septiembre El Paso, Texas

30 de septiembre San Antonio, Texas

01 de octubre Edinburg, Texas

05 de octubre Dallas, Texas

06 de octubre Houston, Texas