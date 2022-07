Por 'laringitis viral', Tom Jones cancela show en Budapest

De acuerdo con el Daily Mail, el intérprete se encuentra siendo atendido de forma oportuna por varios doctores. El espectáculo tuvo que ser cancelado tras el incidente.

"Tom Jones colapsó, por lo que su concierto fue cancelado esta noche y llamaron a los médicos al estadio. Su equipo fijó el próximo 16 de agosto como la nueva fecha para el concierto", señaló una fuente al medio británico.

Jones, quien actualmente se encuentra en Europa por su gira "Time", ofreció apenas el viernes pasado un show como parte del cartel del Henley Festival. Posteriormente tuvo presentaciones en Norfolk y Halifax durante el fin de semana.

Poco después de que se difundiera la noticia, Jones tomó sus redes sociales para lanzar un comunicado en donde negó haberse desmayado, y explicó su actual situación de salud.

"A todos los que están preocupados: viajé anoche del Reino Unido a Budapest y desperté esta mañana (del martes) con un dolor de garganta incómodo. Un especialista vino y me diagnosticó 'laringitis viral'. Me recomendó encarecidamente que pospusiera el show de esta noche, me dio medicamentos y me pidió descansar mis cuerdas vocales", escribió el astro.