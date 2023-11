Vende Britney Spears más de un millón de libros en EU

CIUDAD DE MÉXICO.- El libro de memorias de Britney Spears es todo un éxito, pues se han vendido 1.1 millones de copias en Estados Unidos, durante su primera semana.

ENCABEZA LIBROS MÁS VENDIDOS

Lanzado el 24 de octubre, "The Woman In Me" también ha encabezado la lista de libros más vendidos del New York Times.

"Gracias a todos los fans que hicieron de #TheWomanInMe un bestseller número 1 @nytimes... ¡¡¡Significa mucho para mí!!! Los amo a todos !!!", escribió Spears en redes sociales.

La autobiografía de la "Princesa del Pop" ha sido elogiado como un relato convincente de su ascenso a la fama mundial y sus luchas actuales, incluida la tutela que durante años le otorgó a su padre el control de gran parte de su vida y el aborto que tuvo durante su relación con Justin Timberlake hace más de 20 años.

"Puse mi corazón y mi alma en mis memorias, y estoy agradecido a mis fans y lectores de todo el mundo por su apoyo inquebrantable", dijo Spears, de 41 años, en un comunicado de Simon & Schuster's Gallery Books.

Las cifras de ventas incluyen pedidos anticipados, ventas impresas, libros electrónicos y audiolibros.

"The Woman In Me" también ayudó a dar un fuerte impulso a las cifras de la intérprete de "Toxic" en plataformas digitales, registrando 7.1 millones de reproducciones, según TMZ.