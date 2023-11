Palazuelos critica al gobierno por su actuar ante "Otis"

Roberto Palazuelos criticó a todos los niveles de gobierno por no actuar de manera eficiente ante el huracán "Otis", que azotó el puerto de Acapulco la semana pasada, dejando innumerables daños.

"No había una cultura huracanera, tenía 26 años de que no les pegaba un huracán y se confiaron. En Florida viene una tormentita tropical y moviliza todo el mundo, aquí los agarraron a todos dormidos, fallaron los sistemas de protección civil", consideró en entrevista con EL UNIVERSAL.

El actor y empresario lamentó lo que han vivido las personas del lugar en donde nació hace 56 años, lo cual le ha afectado emocionalmente.

"He estado muy triste, tratando de ayudar como pueda, no he entrado a Acapulco porque a mi casa todavía no se puede ni pasar, estoy esperando a que levanten un poco el deslave, postes, para poder llegar", detalló.

En esta contingencia, Palazuelos ha enviado comidas a centros de acopio, incluido uno que montó uno de sus primos que al día sirve 10 mil comidas.





Apuesta a la unión cívica

El actor causó controversia en redes sociales por su manera de pronunciarse ante lo que consideró un abuso de parte de las autoridades, en especial del gobierno federal, como lo dijo en X:

"Soportar estos malos tratos a gente que viene a ayudar es el colmo, qué poca sensibilidad. Acapulco es de todos los mexicanos, si no ayudan no estorben".

En entrevista, sostuvo su crítica a la falta de protocolos de seguridad: "Son acciones que debes desarrollar desde el gobierno, uniendo a la sociedad en general, la policía, el ejército. Es muy importante que existan direcciones. Aquí todo eso falló", criticó.

Respecto a sus inmuebles, dijo que su casa quedó muy dañada, pero para él eso no es tan importante como lo que padece la población. "Yo no tenía seguro en mi casa, pero mis daños no son muchos, con poco dinero voy a volver a dejar todo bonito", dijo.

Destacó la labor de la Cruz Roja que junto con una cadena de supermercado instaló un gran centro de salud en la Zona Diamante. en donde ofrecen atención médica, desayunos y comidas a los damnificados.

"Tenemos que ser pacientes, es poco a poco, yo le calculo que en un año se recuperará el puerto", añadió el anfitrión del "reality Hotel VIP", que terminó ayer miércoles.