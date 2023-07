Adquiere Tiffany & Co. una nueva esmeralda

CIUDAD DE MÉXICO .- La casa de orfebrería y joyería estadounidense Tiffany & Co. adquirió una nueva esmeralda de más de 10 kilates totales en las minas de Muzo, Colombia.

La piedra preciosa fue hallada en las minas de Muzo de la ciudad de Colombia a pocos kilómetros de Bogotá, minas que han sido de la mayores exportadoras de estas piedras preciosas al ser el lugar de donde provienen las más excepcionales esmeraldas del mundo.

La mejor y más perfecta esmeralda fue extraída de las minas de Muzo , específicamente del pozo de Puerto Arturo en el mes de diciembre de 2019 resulta en una figura de corte cuadrado y forma rectangular.

Esta piedra preciosa resultó única por su grado tan alto de transparencia, sus medidas y color verde extremadamente notable, además de no contar con ninguna fisura y tener prácticamente un grado nulo de inclusiones. Es decir, una gema casi absolutamente sólida, con defectos casi inexistentes solo vistos difícilmente a través de un microscopio.

Estas características la convierten en lo que la casa de joyería llama "un milagro de la naturaleza", razón por la que se le asignó el nombre de la Esmeralda Tiffany Muzo, en honor al lugar donde fue hallada.

Cabe agregar que esta esmeralda debutará con la colección Blue Book 2023: Out of The Blue.