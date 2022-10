The Weeknd y Drake no van al Grammy por segundo año

CIUDAD DE MÉXICO .- Por segundo año consecutivo, The Weeknd y Drake no formarán parte de la ceremonia de la Academia de Grabación.

De acuerdo a Vibe, Honestly, Nevermind, álbum de Drake, y Dawn FM, de The Weeknd, no se encuentran entre las boletas de votación de los Premios Grammy 2023.

En 2020, The Weeknd acusó a la Academia de Grabación de corrupta, luego de que su éxito "Blinding Lights" quedará fuera de las nominaciones para el evento de 2021.

"¿Colaborativamente planeando una presentación por semanas para no ser invitado? En mi opinión, cero nominaciones es igual a que no seas invitado.

"Los Grammy se mantienen corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria transparencia", escribió a través de redes sociales.

Por su parte, Drake tiene conflictos con la Academia de Grabación desde 2017, cuando su tema "Hotline Bling" únicamente recibió nominaciones a Mejor Interpretación Rap/Sung y Mejor Canción de Rap.

"Aunque 'Hotline Bling' no es una canción de rap... la única categoría en la que pudieron encajarme es en una categoría de rap. Tal vez porque he rapeado en el pasado o porque soy negro, no puedo entender por qué"", dijo el intérprete de "God's Plan".