Concluye grabaciones

RECTA FINAL

El más reciente proyecto de José Alberto "el Güero" Castro está en la recta final. Desde que se emitió el primer capítulo de la telenovela, el 24 de octubre del 2022, la producción de Televisa ha llamado mucho la atención, en principio, porque se convirtió en el primer proyecto en el que Bárbara del Regil se incorporó a la televisora, y más tarde por los problemas de salud de Rebecca Jones, los cuales produjeron que saliera del proyecto y tuviera que ser reemplazada por Azela Robinson.

Con todo y los improvistos que rodearon a esta producción, el elenco siguió con las grabaciones de los episodios en tiempo y en forma, pues cabe recordar que "Cabo" se transmite en horario estelar, tomando la batuta de la programación de las 21:30 horas, en sustitución de "La madrastra", una serie que alcanzó muy buen recibimiento por parte del público.

SIN PREVIO AVISO

Y ahora nos enteramos por Bárbara de Regil, que concedió una entrevista a "Hoy", dijo que las filmaciones de la telenovela están por terminarse, pues de hecho, ella se ha convertido en una de las actrices del elenco que ya acabó de grabar sus escenas, lo que le generó una sensación de nostalgia, debido que se enteró de un momento a otro y –confesó- que todavía no estaba lista para decir adiós a la producción del Güero Castro.

"La verdad, me acaban de avisar que voy a acabar hoy, y sí fue como una cubetada de agua fría, y mira que me baño con agua fría diario", confió. La actriz de 35 años confesó que al saber la noticia quedó muy sorprendida y hasta pidió que "no la soltaran", ya que explicó que por más que una actriz o un actor se fatigue de las extenuantes jornadas de filmación, deseando volver a su casa pronto, cuando les informan que el proyecto está por terminar, el elenco quiere todo, menos que termine.