Rompen su relación

La nominada al Óscar por Mujercitas confirmó la noticia durante una entrevista para la edición de septiembre de Harper´s Bazaar.

"Simplemente sentimos que algo así (separarnos de forma discreta) nos beneficiaría, al no tener a millones de personas diciéndonos lo felices que son de que no estemos juntos. Así que así lo hicimos. De inmediato se me hace un nudo en la garganta cuando hablo del tema", dijo.

INCÓMODA

También afirmó que se sintió incómoda con algunos de los comentarios que hubo en los medios sobre la diferencia de edad entre ella, de 26 años y Braff, de 47.

"Siempre que siento que se ha cruzado esa línea en mi vida, ya sea con paparazzi que capturan momentos privados, o momentos que ni siquiera son reales, o con canales de chisme que animan a los miembros del público a compartir momentos privados de gente famosa caminando por la calle, creo que está muy mal.

"No creo que la gente, por el hecho de tener este trabajo, deba estar de acuerdo con que otros vean y escriban sobre todos los aspectos de sus vidas. No nos inscribimos a un reality show", opinó.