Tenoch Huerta podría ir por su primer Oscar gracias a su papel como Namor

El trabajo de Huerta en la cinta de Marvel le ha valido muy buenos comentarios por parte de la crítica especializada, algo que le ha jugado a favor; sin embargo, este factor podría ser determinante para que el mexicano llegue hasta la ceremonia de premiación de La Academia estadounidense, pues ha trascendido que ya fue considerando por Disney para competir por la estatuilla para Mejor actor de reparto.

Faltando varias semanas para que se den a conocer las nominaciones para la 95 entrega de los Oscar, los estudios ya comenzaron con su campaña para lograr que cintas como "Ámsterdam", "Avatar: The way of Wather", "Doctor Strange in the Multiverse of madness" y la secuela de "Black Panther" sean tomadas en cuenta en las diferentes ternas.