Flechada por Del Toro

Los "swifties" aman a Taylor, y ella ama a Guillermo del Toro.

Anoche, en la presentación en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) del cortometraje All Too Well: The Short Film, que ella produjo, dirigió y escribió, la renombrada estrella del pop compartió que el cineasta mexicano ha sido su inspiración por años.

"Adoro el trabajo de Guillermo, me encanta su mundo de fantasía y profundidad. Recuerdo haber visto dos de sus películas, El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno, y mi mundo comenzó a ser un cuento de hadas", expresó Swift ayer ante sus fans que llegaron al TIFF Bell Lightbox.

Swift dijo que sus multigalardonados álbumes (tanto por los Grammys, MTV y Billboard) han sido inspirados por creaciones de grandes cineastas.

ADORA CÓMO CUENTA HISTORIAS

1989, por el trabajo de John Hughes; Folklore, por el autor de La Forma del Agua; Evermore, por el filme de Ang Lee, Sensatez y Sentimiento; y Midnights, por filmes de análisis en relaciones de pareja, como Kramer vs. Kramer (de Robert Benton), Historia de un Matrimonio (de Noah Baumbach) y The Souvenir (de Joanna Hogg).

"El cine es inspiración y me conmueve y me mueve cuando hay historias que me dan cierto punto de identificación. Adoro contar historias por medio de la música y estoy descubriendo este bellísimo arte de hacerlo (para el cine)", apuntó la intérprete de hits como "Style" y "We Are Never Ever Getting Back Together".

Minutos después de que se supo del amor que Taylor siente por Del Toro, muchísimos usuarios en redes le preguntaron en Instagram y Twitter si a él le gustaba lo que ella hacía y si podría dirigirle algún video.

Acompañada del director del TIFF, y ante un frenético grupo de seguidores que llegaron de muchos lugares de Canadá, México y Estados Unidos, la superestrella de 32 años dijo que se sintió desafiada y emocionada por dirigir All Too Well: The Short Film.

PRESPECTIVA FEMENINA

Este cuenta con la participación estelar de Sadie Sink (quien estuvo presente) y de Dylan O´Brien, fue creado en una versión de 10 minutos especialmente para el TIFF.

Agotó entradas para su estreno y funciones en menos de 10 minutos, y se reportaron más de 2 mil fans en las afueras del inmueble ubicado en la esquina de John y King St.

"El cine creado con la perspectiva femenina de hoy en día me encanta, me inspira. Me gusta lo que hace Chloe Zhao, Greta Gerwig y Lena Dunham. Me encanta la nueva película de Lena (Catherine Called Birdy, que coprotagoniza su novio, Joe Alwyn)", expresó Taylor.