Taylor Swift enfrenta fallas durante The Eras Tour

CIUDAD DE MÉXICO .-Taylor Swift ha tenido que sortear fallas en sus conciertos de The Eras Tour; durante una presentación en Cincinnati, fallaron plataformas y puertas automatizadas.

Ante esto la cantante se vio obligada a correr detrás del escenario después de que la puerta de su escenario no se abriera correctamente, relató Page Six.

La intérprete de "All Too Well" estuvo esperando que la plataforma, diseñada para bajar a la cantante detrás del escenario, y que se abriera después de que ella terminara una de sus canciones.

Sin embargo, cuando el piso tardó demasiado en activarse, Swift corrió hacia la parte trasera de su escenario, donde los bailarines de respaldo ya estaban saliendo.

Swift, de 33 años, se lanzó a toda velocidad para aparentemente llegar a tiempo para su próximo cambio de vestuario .

Desde que arrancó la gira en marzo, la ganadora del Grammy se ha encontrado con un puñado de fallas, lesiones e incluso un poco de drama.

En mayo, Swift acudió en ayuda de una mujer que estaba siendo acosada por un guardia de seguridad durante su show en Filadelfia.

También se ha mantenido en el espectáculo bajo una lluvia torrencial y con una herida abierta en la mano, incluso cuando accidentemente un insecto voló a su boca durante su presentación en Chicago.