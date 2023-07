Supergrupos: cuando las leyendas musicales unen sus talentos

Aunque los supergrupos empezaron a ponerse de moda a finales de la década de los 60 en Inglaterra, cuando Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker formaron Cream, esa tendencia acabó por convertirse en una marca, en algo apetecido por muchos rockstars.

Sin dejar de lado sus formaciones primigenias, decenas de superbandas del rock y de otros géneros han hecho las delicias de sus fans por generaciones. Estas son sólo algunas muestras.

Traveling Wilburys

Integrado por George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty y Jeff Lynne, el supergrupo Traveling Wilburys fue una casualidad. El ex Beatle estaba en grabaciones con el productor Jeff Lynne y le comentó la idea de formar una banda invitando a sus músicos favoritos.

Harrison eligió a Dylan, y Lynne a Orbison, para grabar la canción "Handle With Care". Sin embargo, el día que iban al estudio el ex Beatle se dio cuenta de que olvidó su guitarra en casa de Tom Petty ¡y también lo invitó! Cada uno de ellos adoptó un nombre de los hermanos Wilburys.

The Good, The Bad & The Queen

Conformada por Damon Albarn (vocalista de Gorillaz y Blur), Paul Simonon (bajista de The Clash), Simon Tong (ex guitarrista de The Verve) y Tony Allen (baterista de Fela Kuti), la banda se inclinó por un aire neowestern.

En sus letras abordaban temas políticos, pacifistas y ecologistas, mientras que la música estaba cargada de vibras de melancolía, magia, misterio y un poco de psicodelia pop.

SuperHeavy

Mick Jagger (vocalista de The Rolling Stones), Dave Stewart (Eurythmics), Joss Stone, Damian "Jr. Gong" Marley y A. R. Rahman como integrantes. Los músicos se unieron para crear una fusión de rock, balada y reggae, y en 2011 lanzaron un aclamado álbum homónimo.

A Jagger se le ocurrió la idea junto con Stewart, compañero de Annie Lennox en Eurythmics, quien fue el encargado de organizar dos semanas de grabaciones en Los Ángeles en 2009.

Atoms For Peace

En 2009, Thom Yorke, vocalista de Radiohead, llamó al afamado productor Nigel Godrich; a Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers; Joey Waronker (R. E. M., Beck) y Mauro Refosco para tocar en vivo su disco The Eraser en un teatro de Los Ángeles.

Luego de tener varias presentaciones, decidieron formalizar el grupo bajo el nombre de Atoms For Peace y comenzaron a sacar material propio con una temática experimental.

Y EN MÉXICO...

Los Concorde

Integrado por Leonardo de Lozanne (vocalista de Fobia), Mauricio Clavería (baterista de La Ley), Alfonso Toledo (bajista de La Lupita), Jonás González (vocalista y guitarrista de Plastilina Mosh), César López "El Vampiro" (guitarrista de Jaguares) y Gustavo Limongi "Tavo" (fue vocalista y guitarrista de Resorte).

Es uno de los supergrupos que hicieron más ruido en el rock porque supieron explotar su imagen desde un inicio y su canción "Rompecabezas" fue un éxito. Los Concorde tienen un par de discos: Región 4 (2008) y Es Lo Que Hay (2010).

Los Odio!

Paco Huidobro (guitarrista de Fobia), Jay de la Cueva (vocalista de Moderatto y baterista de Fobia), Tito Fuentes (vocalista y guitarrista de Molotov), Quique Rangel (bajo y contrabajo en Café Tacvba) y Tomás Pérez (baterista de La Lupita) comenzaron Los Odio! en 2006 con la idea de hacer música sin ataduras.

Las letras de las canciones fueron escritas por Huidobro para reírse un ratito de la vida y apreciar las experiencias buenas y malas al contar historias con personajes y situaciones como la resignación, la soledad y el sarcasmo.

Los Insurpipol

Los Insurpipol son amigos que comparten su gusto por la música. El grupo está compuesto por Dr. Shenka (vocalista de Panteón Rococó), Ismael Salcedo (vocalista de Los Daniels), Ro Velázquez (cantante y guitarrista de Liquits) y Poncho Toledo (bajista de Los Concorde, y antes, en La Lupita).

La banda se creó durante la pandemia como un escape para crear música y desmarcarse del sello original del resto de sus grupos musicales.

The Guapos

Para declarar su amor por el rock and roll clásico, Jay de la Cueva, Leiva, Adán Jodorowsky y El David Aguilar formaron The Guapos. Aunque cada uno ha tenido proyectos de otros géneros, la música es lo que los une.

Durante la pandemia, Jodorowsky y Aguilar pasaban mucho tiempo en casa de Jay y empezaron a componer. Leiva fue el último en unirse a la alineación.