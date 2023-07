Se separa Ariana Grande de Dalton tras dos años de casada

De acuerdo con Page Six, una fuente reveló que la intérprete de "Thank U, Next" y su esposo decidieron separarse desde enero en buenos términos, pues tenían muchas diferencias en su día a día.

"Llegaron a la decisión juntos. Estaban teniendo problemas antes de enero, pero quieren seguir siendo los mejores amigos", dijo.

Hace unos meses la pareja intentó reconciliarse y viajaron a Londres para tratar de darse una segunda oportunidad, pero volvieron a tener diferencias que los llevaron a tomar una decisión definitiva.

"Han sido muy buenos amigos durante todo el proceso, y sus amigos y familiares han estado tratando de protegerlos", agregó la fuente.

La pareja se casó en secreto en mayo de 2021 en su propiedad de California. De acuerdo con la revista US Magazine, la celebración incluyó menos de 20 invitados, pues querían tener una ceremonia íntima.

Hasta el momento Ariana Grande no se ha pronunciado al respecto.