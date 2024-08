Sale de crisis

Danna no siempre ha sido la figura deslumbrante que aparece en los escenarios; tras las luces y aplausos han existido diferentes desafíos que ha tenido que enfrentar, como la ansiedad, que le ha acompañado constantemente en su vida.

"Uno de mis miedos más grandes es decepcionar a mis fans. A nivel personal, he tenido una crisis con algo importante, delicado y escalofriante, que es el síndrome del impostor, ése Pepe Grillo oscuro", señaló Danna, quien participó en la convención "VidCon México 2024".

SE SENTÍA INSEGURA

Cuando hizo la sesión de fotos para su CD "Childstar" ya tenía todo listo, pero hubo un momento en que deseaba tirarlo.

"Me sentía insegura, creía que estaba fallando, que no era suficientemente buena ni interesante. Hay que permitirnos cambiar de opinión: es tu vida, tus decisiones, no tienes otra vida más que ésta, puedes tener diferente carrera, relación, poner límites de todo lo que necesites cambiar".

Hoy, dijo Danna, se siente en un momento de plenitud, con la certeza de quién es, de lo que quiere mostrar, luego de su carrera en la que ha tenido muchos sacrificios, disciplina y resistencia.

"Es muy heavy llegar hasta acá y saber que esta decepción (de la gente) no existe; es algo que en mi cabeza atormentaba, y mi ansiedad ha sido esta compañera más interesante con quien hoy ha hecho las paces para poder seguir disfrutando mi carrera y mi evolución como artista; no tengo prisa, no quiero correr", aseguró la cantante.

FRACASOS EN LA VIDA

Danna piensa que no está mal tener momentos de fracasos en la vida, lo importante es recuperarse de ahí para seguir creando y evolucionar como persona y artista.

"Me ha ayudado a rodearme de personas que me inspiran, porque al final esto no lo podría hacer sola; es difícil creer en nuestro poder".