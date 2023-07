Suma Taylor Swift a Paramore en su gira europea

GUADALAJARA, Jalisco .-Taylor Swift y Paramore unirán fuerzas en la gira europea del Tour Eras 2024 este verano, según el anuncio realizado por Swift este miércoles por la mañana. Esta noticia emocionó a los fanáticos, ya que las dos amigas (Hailey Williams, vocalista de Paramore, y Swift) compartirán el escenario en un total de 48 conciertos por toda Europa.

La gira, que comenzará el 9 de mayo en París y culminará el 17 de agosto en el Estadio de Wembley en Londres, contará con Paramore como acto de apertura en todas las fechas. Swift expresó su emoción a través de una publicación en redes sociales, acompañada de una foto en la que ambas artistas aparecen abrazadas, y reveló que se añadirán 14 nuevos conciertos a la gira.

Entre las nuevas fechas se incluyen una cuarta noche en París, una tercera noche en Estocolmo, una segunda noche en Lisboa, una segunda noche en Lyon, una tercera noche en Edimburgo, una tercera noche en Liverpool, una sexta noche en Londres, una tercera noche en Dublín, una tercera noche en Ámsterdam, una segunda noche en Milán, una segunda y tercera noche en Gelsenkirchen, una tercera noche en Varsovia y una tercera noche en Viena.

Aunque se confirma la participación de Paramore como acto de apertura en toda la gira, aún no se ha revelado si habrá un tercer artista presente en cada uno de los conciertos. Recientemente, se anunció a Sabrina Carpenter como acto de apertura para los shows de Swift en Melbourne, Sidney y Singapur, que se llevarán a cabo en 2024. Además, Carpenter también abrirá los conciertos de Swift en América Latina a partir de agosto de este año.

La gira de Swift por Estados Unidos aún está en curso y concluirá el 9 de agosto en el Estadio SoFi de Los Ángeles. Varios artistas, entre ellos Abrams, Haim, Gayle, Muna y Owenn, se presentarán como actos de apertura en las próximas fechas en Estados Unidos.

Paramore ya había actuado como acto de apertura en los dos primeros conciertos de la gira en Glendale, Arizona, antes de continuar con su propia serie de presentaciones en apoyo a su álbum This Is Why, lanzado después de seis años de ausencia.

Cabe destacar que expertos calculan que 'The Eras Tour', Taylor Swift, recaudará mil 400 millones de dólares y superará a leyendas como Elton John, U2, y Madonna.