Advierte sobre Marvel

EL CONTROL ES BÁSICO

"De esa manera tienes más control sobre... Si tú, digamos que piensas: ´Oh, cielos, me estoy divirtiendo como nunca y amo tanto a este personaje, quiero hacerlo de nuevo´, tienes más control creativo en la siguiente película. No le digan a David Galluzzi (encargado de temas empresariales de Marvel) esto", reveló la actriz durante la entrevista.

Estas declaraciones podrían vincularse con comentarios previos de Olsen, en los que expresó su frustración debido a que su contrato con Marvel le impidió participar en la película "La Langosta" (2015), dirigida por Yorgos Lanthimos, en la que habría tenido el papel principal. En ese momento, la actriz lamentó no poder aprovechar la oportunidad de explorar otros proyectos que sentía eran más acordes con su identidad artística.

FRUSTRACIÓN

"Empecé a sentirme frustrada. Tenía esta seguridad laboral, pero estaba perdiendo estas piezas que sentía que eran más parte de mi ser. Y cuanto más me alejaba de eso, menos se me consideraba para ello", expresó Olsen en una entrevista con The New York Times.

En cuanto al futuro de Olsen en el Universo Cinematográfico de Marvel, no hay certezas. En su última aparición en ´Doctor Strange en el Multiverso de la Locura´, (2022), su personaje se convierte en el principal antagonista, pero al final muestra arrepentimiento y decide sacrificarse. No obstante, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, dejó abierta la posibilidad de que Wanda tenga más historias por explorar.