Abre otra vez su corazón

Ciudad de México

Al festejar su cumpleaños 36, Tania Ruiz, ex novia de Enrique Peña Nieto, confirmó que aquel corazón que clausuró tras romper con el político ahora es el más feliz debido a su actual novio, Manuel Serrano.

La modelo y emprendedora publicó ayer en su Instagram un agradecimiento muy significativo para el ingeniero industrial de nacionalidad española, con quien oficializó su romance en julio pasado.

SIN PLANEARLO

"Te conocí sin planearlo de la manera más increíble que podría haber conocido a alguien. Cuando estaba completamente cerrada a conocer a una persona y mi corazón completamente clausurado. No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho por mí. Gracias por darme tanto tanto amor", escribió Ruiz.





Serrano tiene un doctorado en Transformación Digital, y ha desarrollado empresas de restauración, gastronomía, salud, educación, internet y bienes raíces.

Especializado en el análisis y desarrollo de tendencias y asentamientos digitales, es conferencista y autor de libros como "El Libro Blanco del Coolhunting" y "Design Thinking".

SU EX

Potosina de nacimiento y radicada en Madrid, donde su hija Carlotta cursa la primaria, Ruiz sostuvo una relación con el ex presidente de México por casi cuatro años, desde inicios de 2019 hasta finales de 2022.

SUS MENSAJES

"Sané cuando me dejé sentir. Si algo me ha dolido desde que te conozco, son mis cachetes de tanto sonreír. Nuestro mundo, mi lugar. Mi casa en cualquier lugar. Te amo infinito". Tania Ruiz, modelo

"Entre más te conozco, más me conozco", le escribió Ruiz ayer a su actual pareja. "Gracias por todo el cuidado que me das, el amor, las risas, tu contención. Sin importar todo lo que pasaba, nuestro mundo me salvaba.

Serrano le respondió a su novia en la misma publicación en Instagram y los "Me Gusta" de los usuarios no se hicieron esperar.

"Todavía recuerdo el día en que te conocí, y sentí algo dentro de mi tan fuerte y especial, que le dije a mis amigos ´Me he enamorado, ella es la mujer de mi vida, y me voy a casar con ella´. Y tampoco se me va a olvidar tu cara cuando te dije: ´Aunque tú no lo sepas, yo me voy a casar contigo´.

"Doy gracias a Dios todos los días por el milagro que hizo para que nos encontrásemos tú y yo en la vida, en el momento más inesperado, pero para mí fue el momento perfecto", le escribió Serrano a Ruiz.