Interesada en talento mexicano

Ciudad de México

De visita en el Festival Internacional de Cine de Morelia para una función especial de Flamin´ Hot: El Sabor Que Cambió la Historia, Eva Longoria, confesó que les gustaría trabajar con más cineastas mexicanas.

"Es muy divertido trabajar con chingonas, con gente muy talentosa. Me encanta", dijo Longoria al final de la proyección.

Este domingo por la tarde, la actriz de 48 años que debutó como directora con esa cinta, se reunió con otras profesionales de la industria como Marina de Tavira, Teresa Ruiz, Ángeles Cruz, Angélica Lares y Gabriela Maire.

APOYO AL SEXO FEMENINO

"Quiero hacer un proyecto que se llama Tell It Like a Woman, que empezó en Europa y es una fundación que hace cinco cortos con cinco directoras mujeres, con escritoras mujeres y ahora queremos hacer esto con México y Latam. Cinco directoras, escritoras y actrices para apoyar a las mujeres directoras, que es mi sueño, mi misión de vida y siempre estoy buscando colaboraciones con las latinas directoras, productoras, escritoras, todas", agregó.

La estrella de Amas de Casa Desesperadas compartió lo difícil que es ser latina en la industria del cine en Hollywood, a pesar de la llegada de las plataformas digitales

BUSCA UN ´CHANCE´

"Esta cambiando un poquito, pero hay2 menos latinos enfrente y atrás de la cámara que hace tres años, hay menos mujeres, estamos en la dirección incorrecta. Todo mundo piensa que Hollywood es muy progresivo, pero no, tenemos que trabajar mucho más para tener representación. Creo que si hay éxito con una película así (Flamin´ Hot) vamos a tener más chances de hacer otras", afirmó.

Es por eso, que en esta cinta, su primera como directora, tiene un ensamble conformado por latinos. Está disponible en Star+.

"En todos los departamentos había latinos y eso era importante para mi. La gente piensa que cuando contratas a latinos comprometes el talento, es falso, porque tenemos mucho talento, en todas las categorías", sentenció.