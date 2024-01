¡Pone Sofía Castro fin a rumores!

Ciudad de México.- En días recientes, la hija del expresidente Enrique Peña Nieto, Paulina Peña Pretelini, ha acaparado los titulares de México; primero, por haber enviado un afectuoso mensaje a la exnovia de su papá, la modelo Tania Ruiz y, luego, por haber compartido que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente tras romperse el tendón de Aquiles.

Esto parece indicar que la joven no piensa abandonar las tendencias en redes, pues ahora Sofía Castro ha colocado nuevamente los reflectores apuntando hacia ella.

CUESTIONAMIENTO

Todo empezó por el constante cuestionamiento acerca de una posible rivalidad entre las jóvenes, pues recordemos que sus papás estuvieron casados y convivieron como una familia durante varios años; por lo mismo, Sofía, la hija de la actriz Angélica Rivera, fue determinante al hablar maravillas de Pau, a quien aprecia mucho y con quien no tiene la menor rivalidad.

"Yo a Pau la quiero mucho, siempre nos hemos tratado con mucho cariño, con mucho respeto. Fuimos familia y eso también, pues no se borra de la noche a la mañana...", añadió la prometida de Pablo Bernot.

"Se dijeron muchas cosas, también se dijo que había una rivalidad entre ella y yo porque la gente y la prensa quiso hacer una rivalidad, desgraciadamente por ser mujeres, porque teníamos la misma edad cuando no es así...", dijo la actriz ante las cámaras del programa "Despierta América".

"Entonces ya me pasó varios tips, porque no está fácil casarse, muchachos, no está fácil tener un matrimonio tampoco. Pero la boda es mucho...", dijo sonriente.

Por su parte, Paulina Peña también fue interrogada días atrás, a su llegada a la Ciudad de México y tal como contó Sofía, entre las dos existe una complicidad que ha traspasado la distancia y los ritmos de vida distintos que ahora tienen, en dicho encuentro con la prensa, Pau aprovechó para mandar todo su cariño a la hija del productor José Alberto Castro.

"Que disfrute cada día, le deseo lo mejor, sabe que la quiero muchísimo y sólo quiero que sea feliz. No tengo mucha experiencia todavía, pero que lo disfrute, la verdad es que es una etapa increíble". Además, echó por tierra todo lo que se dice en el tema de una rivalidad. "Sí, no sé quién ha hecho esos comentarios, pero siempre ha habido una relación respetuosa fuimos hermanos durante muchos años y siempre ha habido mucho cariño y respeto", dijo la hija del exmandatario.