Muere sobrina de Celine Dion

Ciudad de México.- Celine Dion suma otra mala noticia a su vida, la cantante, que enfrenta desde diciembre de 2022 el síndrome de la persona rígida, enfermedad que le produce fuertes dolores y espasmos musculares, sufre por la muerte de una de sus sobrinas.

La intérprete de "My heart will go on" deseaba volver a los escenarios tras aplazar en varias ocasiones sus conciertos, en mayo del 2023 nuevamente tuvo que poner una pausa, pero anunció esperanzada que regresaría pronto.

"Me esfuerzo mucho por recuperar mis fuerzas, pero las giras pueden ser muy difíciles (...) Es mejor que anulemos todo ahora, hasta que realmente esté preparada para volver a los escenarios", comunicó entonces.

Y aunque hace poco reapareció en medio de un partido de hockey, su hermana Claudette reveló que este padecimiento ha avanzado y por desgracia la artista ya ha perdido el control de sus músculos.

"Ella trabaja duro, pero no tiene control sobre sus músculos. Lo que me rompe el corazón es que ella siempre ha sido disciplinada. Siempre ha trabajado duro"´, dijo al diario francés "7 Jour".





PÉRDIDA FAMILIAR

En medio de una lucha por recuperar su salud, la cantante de 55 años enfrenta la muerte de su sobrina Brigitte Dion, de 51 años, quien perdió la vida el pasado 29 de diciembre por un accidente automovilístico, así lo confirmó el periódico Journal de Montréal.

Brigitte es una de las hijas de la hermana mayor de Celine, Clement Dion; de acuerdo al citado periódico, la víctima salió de casa para hacer unas compras, pero en ese trayecto cercano a su hogar otro vehículo se salió de su vía e impactó con el de la fallecida.

La hija de Brigitte, Kim Cantin Dion compartió en su cuenta de Facebook un conmovedor mensaje que acompañó con una serie de fotografías junto a su madre.

"Oh, madre. Mamá, sabes que normalmente tengo una buena pluma... Pero no tengo las palabras mamá. Por favor, perdóname. No puedo creer lo que está pasando... Estoy confundida mamá... eras todo para mí".