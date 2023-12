¿Cómo preparar la piel para las fiestas decembrinas?

CIUDAD DE MÉXICO- ¿Quieres un maquillaje impecable? Hay días en los que una quiere verse más guapa con un maquillaje bonito y luminoso. Para muchas personas, este es un elemento clave en su apariencia, ya que no solo resalta su belleza, también mejora la confianza. Sin embargo, antes de aplicar cualquier producto de maquillaje, es importante preparar la piel.

En esta temporada, las fiestas abundan. Ya sea para salir a bailar, una fiesta con amigos, la cena de Navidad o Año Nuevo, aquí te dejamos algunos consejos de skincare que te pueden ayudar para tener un cutis perfecto antes del evento.

Limpia tu piel

La limpieza facial es el primer paso para preparar tu piel antes del maquillaje. El rostro suele acumular grasa o células muertas durante todo el día, por lo que es importante lavar tu rostro antes de maquillarte con un producto indicado para tu tipo de piel.

Exfolia con suavidad

Si no lo has hecho en días recientes, se recomienda exfoliar la piel para retirar las células muertas. Además, ayudará a afinar la textura del rostro. Posteriormente, puedes aplicar un tónico para regular el pH de la piel. Aunque si quieres puedes omitir este paso. Lo que no debería faltar es un sérum, puede ser hidratante o iluminador. Este le brindará un plus al cuidado de la piel en los momentos en los que más lo necesita. Su utilización se recomienda especialmente a partir de los 30 años.

No uses productos fuertes el día del evento.

Hidratación

Después de la limpieza y la exfoliación, es fundamental hidratar la piel. Este paso ayuda a tener un rostro suave, además hace que el maquillaje se vea mejor y dure más tiempo. A las pieles grasas les favorecen las cremas de fórmula ligera y libre de aceites.

También se recomienda utilizar una mascarilla el día del evento. Es un producto extraordinario que aporta beneficios inmediatos a la piel. Elige una que hidrate e ilumine el rostro.

Contorno de ojos y labios

No olvides consentir la delicada piel del contorno de ojos para tener una mirada despierta y radiante. Puedes aplicar el producto que usas habitualmente o unos parches de hidrogel para el contorno de ojos que aporten máxima hidratación y ayuden a reducir los signos de fatiga. Un remedio casero que puede ayudar es la manzanilla fría, aplicada con la ayuda de un pad de algodón.

Los labios también se pueden exfoliar con un producto específico para esta zona (si no lo has hecho en días recientes; recuerda que no es recomendable exfoliar en exceso ninguna parte del cuerpo). Hazlo con movimientos suaves. La exfoliación casera se puede hacer con miel y azúcar, masajeando los labios sin presionar muy fuerte. Aplica un bálsamo hidratante después de la exfoliación.

Protector solar

El protector solar debe aplicarse después de la hidratación y antes de cualquier producto de maquillaje. Dale unos minutos para que se absorba. Recuerda que es tu mejor escudo contra los rayos ultravioleta y el envejecimiento prematuro.

No pruebes nuevos productos en estos días festivos, para evitar una reacción de último momento.

Recuerda: Limpia tus brochas con frecuencia

Es importante mantener tus brochas limpias, ya que, si no las lavas con frecuencia, tienden a acumular restos de tu maquillaje. Además, no hay nada mejor que tener un material limpio si vas a arreglarte para un día especial.

Ahora que ya conoces estos cuidados faciales para preparar la piel para las fiestas, ¿te gustaría aplicarlos?