Humor controversial sin intención de ofender

Guadalajara, Jalisco

Sus 45 años de trayectoria le han enseñado a Sergio Verduzco, "Platanito", que cuanto más tiempo pasa, más encantado y seguro está de hacer comedia.

Para el artista pesa más el éxito que ha logrado a lo largo de estas décadas, que las polémicas que han generado algunos de sus chistes.

REINCIDE

"En realidad han sido dos ocasiones las que, por un chiste, he estado en polémica, uno fue en 2014, por lo alusivo a lo que pasó con niños de la guardería en Sonora, y hace dos años por tocar un tema de violencia ocurrido con una joven en Monterrey, y la escasez de agua.

"En ningún caso fue mi intención herir o hacer sentir mal, he salido a pedir disculpas porque no fue me intención y lo cierto también es que quién va a vernos, ya sabe cómo es nuestro show y lo que también es cierto es que no pierdo la emoción y las ganas de seguir haciendo comedia", platicó.

DOS TRAGEDIAS

El par de polémicas a las que se refirió el famoso comediante se remontan a hechos ocurridos en 2009, donde murieron casi 50 niños en un incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y al caso de Debanhi Escobar, quien en 2022 fue localizada muerta en una cisterna de un motel de Escobedo, Nuevo León.

"Platanito" llegará cerrará en Guadalajara su "Neón Tour", el jueves 25 de enero y luego, irá de gira por Europa durante 18 días, para prestare en Ciudades como Dublín y Barcelona, entre otras.

PROYECTOS

Otros de sus proyectos para este año, son el nuevo show en solitario que llevará por nombre "Más Negro Que Nunca" y otro más que hará al lado del standupero "Ojitos de Huevo".