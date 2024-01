Cierran precampaña las precandidatas al gobierno de Guanajuato

LEÓN, Gto.

Ante miles de panistas, Libia García señaló que en su proyecto lo más importante será recuperar la paz y tranquilidad de Guanajuato.

Ese será uno de los principales ejes en las propuestas, una que vez que arranque la campaña.

La precandidata única de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato planteó que estará al lado de las madres buscadoras, de las mujeres que han vivido acoso, violencia y discriminación para que nunca más tengan que sentir miedo y afrontar eso solas.

En la Plaza de los Mártires del 2 de Enero, la panista precisó que a partir del 2 de marzo cuando arranque su campaña podrá hacer sus propuestas de las que adelantó que tendrán como ejes principales la paz y la tranquilidad, la educación, la salud, los jóvenes para más y mejores oportunidades de empleo, las familias y el campo.

Las drogas, problema público en Guanajuato

En la plaza comunitaria de San Juan de Retana, del municipio de Irapuato, la precandidata de Morena-PT-PVEM, Alcaraz Hernández, advirtió que se requiere el rescate de los jóvenes que han caído en la drogadicción, que es un grave problema en esta entidad.

Frente a sus seguidores, destacó que en Guanajuato tenemos el primer lugar en el consumo de drogas; "estamos hablando de drogas duras, de drogas muy agresivas, donde tenemos que ir y rescatar a esos jóvenes, y reconocer que ya tenemos un problema público".

La morenista dijo que se requieren acciones para empezar a trabajar y extraer de las garras de las drogas a los jóvenes y brindarles una nueva esperanza, una nueva vida, una nueva ilusión de vivir.

Política nueva

En un recorrido con pega de calcas en las calles de Irapuato, la precandidata de Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha, concluyó su activismo de precampaña, en el que destacó que cada vez son más los que quieren un nuevo Guanajuato para recuperar la paz, la tranquilidad y el futuro. "Vamos sin miedo al cambio".

"Nosotros traemos una dinámica de un proyecto nuevo, de dejar esas prácticas de la política vieja, donde acarrean gente, vulnerando incluso su propia dignidad y movilizándolos con un fin meramente electoral".

Yulma Rocha resaltó que el PAN y Morena le han fallado a Guanajuato en el tema de la seguridad; asimismo, refirió que la candidata del PRI-AN representa el continuismo y la de Morena-Verde el pasado.

Defenderemos a Guanajuato

Este domingo, Libia Dennise García Muñoz Ledo dijo que defenderá a Guanajuato de quien, apuesta a la polarización, a la división y a la destrucción.

"Vamos a defender juntos lo que tanto trabajo nos ha costado construir, porque mientras vemos cómo hay quien le apuesta a la polarización, a la división, a la destrucción, nosotros estamos haciendo alianzas con la gente, nosotros estamos construyendo este que es uno de los mejores estados del país.

"Desde aquí le decimos que con Guanajuato no han podido y no van a poder, porque aquí hay gente de trabajo, aquí hay gente que no vende su futuro, aquí hay gente que sabe que el futuro de nuestras hijas, que el futuro de nuestros hijos no tiene precio; ese no se vende", agregó la precandidata del PAN-PRI-PRD.

Desde el templete en el que cedió el micrófono a su hijo menor Mateo, quien pidió apoyar a su madre para que sea la próxima gobernadora de esta entidad, García Muñoz Ledo dijo que su proyecto es un movimiento de la verdadera esperanza, en el que en 58 días de precampaña estuvo en todos los rincones de los 46 municipios del estado.

La panista señaló que hoy se escribe un nuevo capítulo en la historia de Guanajuato, en donde lo más importante son nuestras familias y que este es un nuevo comienzo.

Destacó que ella es nacida en Guanajuato y conoce los problemas y lo que le preocupa a su gente.

"Aquel que no conoce Guanajuato, ¿cómo va a poder gobernar este estado?... aquellas que nunca han recorrido sus municipios, ¿cómo van a querer gobernar este estado que tiene gente que trabaja con empeño por mejorar el futuro?", agregó Libia García, quien tendrá como principal adversaria a la morenista, quien es originaria de otra entidad.

La exsecretaria de Gobierno, enfatizó que los guanajuatenses saben trabajar duro y levantarse temprano. En sus recorridos por los caminos del estado, dijo que ha visto la cara de la gente de bien, mujeres comerciantes, del campo, a los emprendedores, a las amas de casa, a las jóvenes, a los niños.

"Hoy (este domingo) les vengo a decir que yo sí conozco Guanajuato y por eso quiero ser gobernadora, que yo sí he escuchado a la gente, yo sí sé qué les duele, que necesitamos trabajar y por eso quiero ser gobernadora", enfatizó.