Amber Heard y Johnny Depp: ella no pagará con dinero de su bolsillo

Todo parece solucionado entre Johnny Depp y Amber Heard, al menos en el plano legal, pues la actriz no continuará con la apelación por supuestas equivocaciones en la revisión de pruebas que demostraban su inocencia y, en cambio, llegó a un acuerdo con su exesposo, por lo que ya no tendrá que indemnizarlo con 10,3 millones de dólares, como se estipuló en un principio, sino que pagará 1 mdd, mismos que no saldrán de su bolsillo.